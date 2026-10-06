Jääkiekon SM-liigan superkausi kiinnostaa yleisöä.

Panokset ovat tapissa, ja se näkyy yleisömäärissä kasvana kiinnostuksena. SM-liiga kertoi tiistai-iltana uutiskirjeessään, että 83 pelatun sarjaottelun jälkeen yleisökeskiarvo (4 592) on paras tässä vaiheessa kautta sitten sesongin 2013–14.

Kausi 2013–14 oli Jokerien edellisen SM-liigataipaleen viimeinen. Ilmalan areena palasi siis tänä syksynä nakuttamaan yleisökeskiarvoa ylöspäin.

Kaikkiaan alkukauden 83 ottelussa on käynyt 381 105 katsojaa. Se on yli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Ottelukohtaisesti katsojamäärä on noussut vuoden takaisesta 262 henkeä.

Joukkuekohtaisissa yleisökeskiarvoissa Helsinki painelee kärjessä. Jokerit on houkutellut 7 587 katsojaa per ottelu, HIFK 7 282.

Liigan pienin yleisökeskiarvo on tässä vaiheessa Mikkelissä, jossa matseja on käynyt tiirailemassa 2 658 henkeä per ilta.

JYPin kotiyleisökeskiarvo on toistaiseksi 0, sillä joukkue on reissannut alkukauden evakossa Hippoksen kilpajäähallin remontin vuoksi.

Torstaina pelataan odotettu Helsingin paikallisottelu, jota Jokerit isännöi. Seura kertoi maanantaina, että peliin on myyty 9 500 lippua.