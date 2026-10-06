EU:n toiseksi suurimman talouden eli Ranskan velkaantuneisuudella on noussut markkinoilla huoleksi asti. Ranskalaisten tekemisillä on vaikutusta myös Suomen talouteen, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Ranskan paheneva velkaantuminen voisi kansainvälisen talousmedian mukaan johtaa talouskatastrofiin ja eurokriisiin.

Purran toiveiden mukaisesti on syytä katsoa, pilaako Ranska koko Euroopan eli myös Suomen talouskasvun.

Ranska on todella jopa Suomea velkaantuneempi maa, kun velkaantumisaste on nousemassa ensi vuonna yli 120 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suomen kohdalla vastaava prosenttiluku on hieman yli 90 prosenttia.

MTV

Samaan aikaan Ranskan valtionlainojen korot ovat olleet nousussa eli Ranskallakin kuluu entistä enemmän rahaa pelkkien korkojen hoitoon. Noin viiden prosentin tienoilla liikkuva Ranskan 10-vuotisen lainan korkotaso on historiallisen korkea.

Korkojen nousu kertoo siitä, että sijoittajat näkevät Ranskan lainoissa enemmän riskiä eli niistä vaaditaan kovempaa tuottoa. Jos huonoa velkakehitystä ei onnistuta laskemaan, korot nousevat edelleen ja nousu voi levitä muihinkin Euroopan velkaisten valtioiden lainoihin. Ja velkaisia valtioita Euroopassa riittää.