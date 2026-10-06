Vuoden 2036 kesäolympialaisista käydään vääntöä usean maan kesken.
Aftonbladetin mukaan peräti seitsemän maata on kiinnostunut isännöimään vuoden 2036 kesäkisoja.
Hakemuksensa ovat jättäneet Etelä-Korea, Saksa, Etelä-Afrikka, Unkari, Turkki, Intia ja Qatar. Hakemus on jätettävä lokakuun loppuun mennessä.
Uutistoimisto AP:n mukaan suosikkeja ovat tässä vaiheessa Aasian maat Intia ja Qatar.
Intian suunnitelmissa olisi järjestää kisat Ahmedabadin kaupungissa. Kisojen kokonaiskustannus kohoaa noin kuuteen miljardiin dollariin.
Qatarin kohdalla on mahdollista, että pääkaupunki Dohan lisäksi joitain lajeja järjestettäisiin Persianlahden alueen naapurimaissa.
Seuraavat kesäkisat järjestetään Los Angelesissa vuonna 2028. Sitä seuraavat Australian Brisbanessa vuonna 2032.