Eduskunnassa pidettiin torstaina eduskuntaryhmien kokous, joka kutsuttiin koolle lyhyellä varoitusajalla. Kokouksesta kertoi aiemmin Iltalehti.

Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen kertoo MTV Uutisille, että kokouksen kutsui koolle eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko (kok.).

Kokouksen aihe liittyi vaalien lähestymiseen ja yleiseen turvallisuustilanteeseen, Toivonen sanoo.

– Kokous kutsuttiin koolle siksi, että haluttiin informoida viipymättä eduskuntaryhmien johtoa, ja antaa mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle, Toivonen sanoo.

Iltalehti kertoi aiemmin tänään, että Risikko ja Toivonen kertoivat kokouksessa eduskuntaryhmien johdolle "akuutista turvallisuushuolesta".

Toivonen kuitenkin sanoo, että akuuttia uhkaa ei eduskuntaan kohdistu.

– Akuutti turvallisuusuhka on varsin vahva ja harhaanjohtavakin ilmaisu. Kysymys oli vaalien lähestymiseen liittyviin turvallisuusilmiöihin liittyvästä keskustelutilaisuudesta.

Millaisesta ilmiöstä on kyse?

– En voi sitä avata, Toivonen sanoo.

Hän ei myöskään kommentoi, oliko kyse yllättäen ilmaantuneesta uhkauksesta.

– Eduskunnassa voidaan jatkaa töitä aivan rauhassa, Toivonen sanoo. Mistään akuutista turvallisuusuhasta, joka kohdistuisi ihmisten terveyteen tai henkeen, ei ole kyse. Vastaavan kaltaisia turvallisuusbriifejä voidaan pitää jatkossakin. On tärkeää, että eduskuntapuolueiden ryhmien puheenjohtajat pidetään informoituna vaaleihin ja eduskuntatyöhön liittyvistä turvallisuusasioista, Toivonen toteaa.