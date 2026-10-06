Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on ollut aamusta alkaen käynnissä poliisitutkintaan liittyvä valvontatehtävä Virolahdella.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että toiminta saattaa näkyä alueella tavanomaista suurempana viranomaisläsnäolona. Tehtävästä ei poliisin mukaan aiheudu vaaraa sivullisille.
Tehtävän suorittamiseen osallistuu poliisin lisäksi myös muita viranomaisia.
Poliisi kertoo, että Puolustusvoimat on antanut poliisille virka-apua "materiaalin tunnistamisessa ja käsittelyturvallisuuden varmistamisessa".
– Poliisin suorittamien toimenpiteiden yhteydessä on tullut ilmi seikkoja, joiden selvittämistä jatketaan erillisessä esitutkinnassa, kertoo poliisi tiedotteessaan.
Tehtävä on edelleen keskeneräinen, mutta sen arvioidaan päättyvän kuluvan illan aikana.
Poliisi ei tiedota asiasta toistaiseksi enempää.