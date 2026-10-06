Kuningas Charlesin veljen Andrew'n kerrotaan kyseenalaistavan helmikuiseen pidätykseensä liittyvät etsintäluvat.
Ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on aloittanut oikeustoimet poliisia vastaan, kertoo BBC.
Mountbatten-Windsorin asianajajien mukaan oikeustoimien kohteena ovat helmikuiseen pidätykseensä liittyvät etsintäluvat.
Mountbatten-Windsor pidätettiin aiemmin tänä vuonna epäiltynä virkavirheestä. Kuningas Charlesin nuorempaa veljeä kuulusteltiin tuntikausia poliisin toimesta sen jälkeen, kun hänet pidätettiin helmikuussa kotonaan Norfolkissa.
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Tuolloin Yhdysvaltain oikeusministeriö oli julkaissut uusia asiakirjoja, jotka liittyivät edesmenneeseen yhdysvaltalaiseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
Andrew on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärinkäytökseen Epsteinin suhteen ja sanonut katuvansa heidän ystävyyttään.
Poliisin nähtiin useiden päivien ajan suorittavan etsintöjä hänen kiinteistössään Marsh Farmissa Sandringhamissa sekä entisessä kodissaan, Royal Lodgessa, Windsorin kartanolla.