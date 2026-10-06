Esimerkiksi ilmavaivoista voi olla noloa kysellä apteekissa, mutta proviisorin mukaan henkilökunta ei hätkähdä hankaliakaan aiheita.
Moni meistä tunnistaa tilanteen, jossa kiusalliselta tuntuva vaiva on pakottanut apteekkiin ja siitä on joutunut kertomaan henkilökunnalle muiden asiakkaiden mahdollisesti kuunnellessa vieressä.
Apteekkialan suosittu somevaikuttaja Proviisori Jenni, eli proviisori Jenni Sainio kertoo, että apteekkiasiakkaita hävettävät etenkin intiimivaivat sekä ripuli ja sen hoito.
– Esimerkiksi ripulista me puhumme apteekissa monta kertaa päivässä, mutta se voi olla jollekin hyvinkin arka aihe, Sainio toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.
Ylipäätään henkilökohtaisista terveysongelmista puhuminen muiden asiakkaiden kuullen apteekissa on hänen näkemyksensä mukaan monelle hankalaa.
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Hulluin kysymys
Sainio rauhoittelee kuitenkin ujostelemasta liikaa. Hänen mukaansa noloja aiheita ei apteekin henkilökunnan näkökulmasta ole eikä asiakasta koskaan saateta ikävään tilanteeseen.
Erikoisia asiakkaiden kysymykset voivat tosin olla.
– Juuri vähän aika sitten oli esimerkiksi semmoinen, että voiko etukäteen otetulla ibuprofeenilla estää flunssan tulon. Siihen oli minulla ihan selvä vastaus, että ei missään nimessä voi.