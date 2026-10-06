Saksaa ravisuttelee vakoiluskandaali.
Entinen saksalainen tiedustelujohtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä muun muassa vakoilusta, maanpetoksesta ja salaisten tietojen hankkimisesta ulkomaisen vallan hyväksi.
Tiistaina julkistetuista syytteistä uutisoivat muun muassa Reuters ja BBC.
Deutche Wellen politiikan toimituksen päällikkö on kuvaillut tapausta "vuosisadan suurimmaksi vakoiluskandaaliksi" Saksassa.
Kotonaan Nordwaldessa pidätetty 80-vuotias Hanning johti Saksan tiedustelupalvelu BND:tä vuosina 1998–2005 ja on sittemmin työskennellyt yksityisenä konsulttina.
Hanningin epäillään maksaneen saadakseen käsiinsä salaisia dokumentteja, joiden avulla hän valmisti analyysin yhden ulkomaisen tiedustelupalvelun edustajalle.
Lisäksi Hanningia epäillään läheisestä yhteydenpidosta toiseenkin ulkomaisen tiedustelupalvelun edustajaan, jolle hän epäillysti välitti poliittista tietoa.
Toistaiseksi ainakaan julkisuuteen ei ole kerrottu, minkä maiden tiedustelupalveluista on kyse tai pääsikö salaisten dokumenttien perusteella laadittu analyysi perille aiotulle vastaanottajalleen asti.
Saksalaismedia SZ:n tietojen mukaan Venäjä ei liity tapaukseen.