Ensi vuoden Euroviisuissa on yksi maa vähemmän.

Tšekki vetäytyy vuoden 2027 Euroviisuista budjettisyistä, kertoo maan yleisradioyhtiö Česká televize sosiaalisessa mediassa.

– Eurovision laulukilpailu on suuren mittaluokan projekti, jonka ohjelmasuunnittelu, tuotanto ja järjestelyt vaativat paljon. Parhaillaan käynnissä olevien budjettisopeutusten valossa Tšekin yleisradioyhtiö on päättänyt, ettei se osallistu vuoden 2027 kilpailuun, yhtiö kertoo Instagramissa.

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Lähetyksiä ei myöskään esitetä Tšekin televisiossa, vaan ne on katsottava YouTubessa.

Yhtiö ei toistaiseksi ota kantaa siihen, milloin Tšekki palaa kisalavoille uudestaan.

Euroviisujen johtaja Martin Green osoitti lausunnossaan ymmärrystä Tšekin päätöstä kohtaan.

– Tämä päätös heijastaa laajempia taloudellisia paineita julkisen palvelun medioissa. Läpi jäsenistömme kanavat toimivat tiukkojen budjettien ja merkittävien leikkausten kanssa samaan aikaan, kun hinnat ja paineet kasvavat, Green kertoo.