Kaikilla Alone Suomi -osallistujilla on samanlaiset perusvarusteet. Joukossa on kalastusverkot, paistinpannu, tulustikut ja makuupussi, mutta ei telttaa.

Kahdeksan kilpailijaa lähtee yksin erämaahan ilman minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaan MTV:n uudessa Alone Suomi -sarjassa. Pisimpään luonnon armoilla Inarin erämaassa selvinnyt voittaa 20 000 euron palkinnon.

Loppusyksy tuo mukanaan kylmyyden, sateet, räntäsateet ja nopeasti lyhenevät päivät.

Kilpailijat saavat mukaansa kuitenkin vain hyvin rajallisen varustepaketin. Kaikki muu – ruoka, suoja ja lämpö – on löydettävä itse.

Hyiseen erämaahan lähtee kahdeksan kilpailijaa, ja kaikki kuvaavat itse oman seikkailunsa.

Kaikilla Alone Suomi -osallistujilla on samanlaiset perusvarusteet, joihin kuuluvat:

Porontalja

Makuupussi

Goretex makuupussin suoja

Kirves

Puukko

Tulustikut

Paistinpannu

Kenttäpakki

Lusikkahaarukka

Otsalamppu

4mm tarvikenaru, 12m

Tarp kangas, 4m x 6m

Paukkuliivit

Kalastustarvikkeita:

Siimaa, 30m

Yksihaarakoukkuja, 2kpl

Kolmihaarakoukkuja, 2kpl

Kalastusverkko, 30mm

Kalastusverkko, 40mm

Retkilapio

Ravinnon saanti erämaassa on työn takana. Arki koostuu kalastuksesta ja luonnon niukkojen antimien hyödyntämisestä, ja perusvarusteet tarjoavat näihin tilanteisiin apua.

Lisäksi jokaisella kilpailijalla on mahdollisuus valita yhteensä 10 valinnaista tarviketta.

Valinnainen varustelista on pohdittava tarkoin, sillä kilpailijat eivät voi etukäteen tietää lainkaan, millaisia sääoloja on luvassa tai kuinka pitkään he ylipäätään tulevat viettämään erämaassa – päiviä, viikkoja vai jopa kuukausia?

Esimerkiksi telttaa kilpailijoille ei ole tarjolla, joten nähtäväksi jää, miten kukin kilpailija tilanteen ratkaisee.

Valinnainen lista (näistä saa valita kahdeksan tavaraa tarvikelistasta sekä kaksi ruoka-ainetta):

Tarp kangas, 3m x 3m

5mm lipputangon naru, 25m

Kalastajanlankaa, 30m

Retkipatja

Lisäkalastustarvikkeita:

Siimaa, 60m

Yksihaarakoukkuja, 2kpl

Kolmihaarakoukkuja, 2kpl

Katiska

Verkkokäpy / verkkoneula

Hiomakivi

Retkisaha

Pieni ompelupakkaus

Karabiini, 2kpl

Monitoimityökalu (pieni Leathermanin kaltainen, sisältää mm, pihdit, sakset, saha, ruuvimeisseli)

Juomakuppi

Trangia, 1,4l

Vesipullo, 1l

Palasaippua (vakiokoko)

Hammastahnatuubi

Kertakäyttöinen parranajo varsiterä

Pyyhe, 70cm x 140cm

Kampa

WC-paperia, 2 rullaa

Suklaata, 600g

Kuivattuja pähkinöitä, rusinoita ja hedelmiä, 500g

Biltong kuivalihaa, 500g

Suolaa, 100g

Hygieniasta huolehtiminen saattaa osoittautua haastavaksi, mikäli kilpailijat eivät valitse valinnaisista tuotteista esimerkiksi saippuaa ja pyyhettä. Tuotannosta paljastetaan, että kovin moni ei ole näitä tuotteita valinnut.

Hammasharja ja yhdet silmälasit kuuluvat kilpailijoiden perusvarusteisiin.

Vain kahdet alushousut

Vaatteita ja alusvaatteita saa ottaa mukaan hyvin rajatusti.



Kilpailijat saavat pakata reppuihinsa seuraavat vaatteet, asusteet ja kengät:

Eristetty parka-tyylinen takki

Vedenpitävä eristämätön kuoritakki

Kahdet ulkoiluhousut

Vuorelliset, vedenkestävät talvihousut

Säärystimet

Vaelluskengät, mielellään varrelliset

Talvikumisaappaat

Villasukat/sukat 6 paria

Hattu 2 kpl

Putkihuivi tai kaulaliina 2 kpl

Käsineet 4 paria

Alushousuja/pikkuhousuja 2 kpl

Lämpöalusvaatteita (pitkät ylä- ja alaosat) 2 kpl

Lyhythihainen t-paita

Fleece- tai villapaita

Villa-, fleece- tai puuvillapusero 2 kpl

Vyö



Nähtäväksi jää, miten näillä niukoilla varusteilla pärjää, kun kilpailijat päätyvät armottomien säiden armoille.

Alone Suomi tiistaisin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.