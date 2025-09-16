Kaikilla Alone Suomi -osallistujilla on samanlaiset perusvarusteet. Joukossa on kalastusverkot, paistinpannu, tulustikut ja makuupussi, mutta ei telttaa.
Kahdeksan kilpailijaa lähtee yksin erämaahan ilman minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaan MTV:n uudessa Alone Suomi -sarjassa. Pisimpään luonnon armoilla Inarin erämaassa selvinnyt voittaa 20 000 euron palkinnon.
Loppusyksy tuo mukanaan kylmyyden, sateet, räntäsateet ja nopeasti lyhenevät päivät.
Kilpailijat saavat mukaansa kuitenkin vain hyvin rajallisen varustepaketin. Kaikki muu – ruoka, suoja ja lämpö – on löydettävä itse.
Hyiseen erämaahan lähtee kahdeksan kilpailijaa, ja kaikki kuvaavat itse oman seikkailunsa.
Kaikilla Alone Suomi -osallistujilla on samanlaiset perusvarusteet, joihin kuuluvat:
Porontalja
Makuupussi
Goretex makuupussin suoja
Kirves
Puukko
Tulustikut
Paistinpannu
Kenttäpakki
Lusikkahaarukka
Otsalamppu
4mm tarvikenaru, 12m
Tarp kangas, 4m x 6m
Paukkuliivit
Kalastustarvikkeita:
Siimaa, 30m
Yksihaarakoukkuja, 2kpl
Kolmihaarakoukkuja, 2kpl
Kalastusverkko, 30mm
Kalastusverkko, 40mm
Retkilapio
Ravinnon saanti erämaassa on työn takana. Arki koostuu kalastuksesta ja luonnon niukkojen antimien hyödyntämisestä, ja perusvarusteet tarjoavat näihin tilanteisiin apua.
Lisäksi jokaisella kilpailijalla on mahdollisuus valita yhteensä 10 valinnaista tarviketta.
Valinnainen varustelista on pohdittava tarkoin, sillä kilpailijat eivät voi etukäteen tietää lainkaan, millaisia sääoloja on luvassa tai kuinka pitkään he ylipäätään tulevat viettämään erämaassa – päiviä, viikkoja vai jopa kuukausia?
Esimerkiksi telttaa kilpailijoille ei ole tarjolla, joten nähtäväksi jää, miten kukin kilpailija tilanteen ratkaisee.
Valinnainen lista (näistä saa valita kahdeksan tavaraa tarvikelistasta sekä kaksi ruoka-ainetta):
Tarp kangas, 3m x 3m
5mm lipputangon naru, 25m
Kalastajanlankaa, 30m
Retkipatja
Lisäkalastustarvikkeita:
Siimaa, 60m
Yksihaarakoukkuja, 2kpl
Kolmihaarakoukkuja, 2kpl
Katiska
Verkkokäpy / verkkoneula
Hiomakivi
Retkisaha
Pieni ompelupakkaus
Karabiini, 2kpl
Monitoimityökalu (pieni Leathermanin kaltainen, sisältää mm, pihdit, sakset, saha, ruuvimeisseli)
Juomakuppi
Trangia, 1,4l
Vesipullo, 1l
Palasaippua (vakiokoko)
Hammastahnatuubi
Kertakäyttöinen parranajo varsiterä
Pyyhe, 70cm x 140cm
Kampa
WC-paperia, 2 rullaa
Suklaata, 600g
Kuivattuja pähkinöitä, rusinoita ja hedelmiä, 500g
Biltong kuivalihaa, 500g
Suolaa, 100g
Hygieniasta huolehtiminen saattaa osoittautua haastavaksi, mikäli kilpailijat eivät valitse valinnaisista tuotteista esimerkiksi saippuaa ja pyyhettä. Tuotannosta paljastetaan, että kovin moni ei ole näitä tuotteita valinnut.
Hammasharja ja yhdet silmälasit kuuluvat kilpailijoiden perusvarusteisiin.
Vain kahdet alushousut
Vaatteita ja alusvaatteita saa ottaa mukaan hyvin rajatusti.
Kilpailijat saavat pakata reppuihinsa seuraavat vaatteet, asusteet ja kengät:
Eristetty parka-tyylinen takki
Vedenpitävä eristämätön kuoritakki
Kahdet ulkoiluhousut
Vuorelliset, vedenkestävät talvihousut
Säärystimet
Vaelluskengät, mielellään varrelliset
Talvikumisaappaat
Villasukat/sukat 6 paria
Hattu 2 kpl
Putkihuivi tai kaulaliina 2 kpl
Käsineet 4 paria
Alushousuja/pikkuhousuja 2 kpl
Lämpöalusvaatteita (pitkät ylä- ja alaosat) 2 kpl
Lyhythihainen t-paita
Fleece- tai villapaita
Villa-, fleece- tai puuvillapusero 2 kpl
Vyö
Nähtäväksi jää, miten näillä niukoilla varusteilla pärjää, kun kilpailijat päätyvät armottomien säiden armoille.