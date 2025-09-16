Tiistai-illan Alone Suomi -jaksossa ikävä ottaa vallan. Jo avausjaksossa nähtiin, miten vaikeaa yksinäisyys erämaassa on joillekin osallistujille.
Inarin erämaahan lähteneet kahdeksan Alone Suomi -kilpailijaa kamppailevat selviytymisestä paitsi fyysisesti kylmissä ja haastavissa olosuhteissa, myös oman päänsä sisällä.
Jo avausjaksossa nähtiin, kuinka etenkin helsinkiläisellä Petterillä, 28, oli vaikeuksia olla täysin eristyksissä ulkomaailmasta ja omasta kumppanistaan. Hän itki vuolaasti ikäväänsä.
Kauden toisessa jaksossa ikävä ottaa uudelleen vallan etenkin Petterin ja vantaalaisen Repen, 43, leireissä.