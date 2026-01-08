Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi Radiosportenille, että liput ja muut Venäjään liittyvät symbolit ovat kiellettyjä ensi kuussa käytävissä Milano-Cortinan talviolympialaisissa.
Vuodenvaihteessa käydyn Tour de Skin viimeisellä etapilla nähtiin Venäjän lippuja maalialueella. Näin ei kuitenkaan tule käymään olympiakisoissa, sillä KOK on ilmoittanut Venäjään liittyvien lippujen ja symboleiden täyskiellosta.
Neutraalin lipun alla kisassa mukana ollut venäläinen Saveli Korosteljov oli iloinnut tuesta, mutta puolestaan Ruotsin Edvin Anger piti tilannetta kummallisena.
– Se on erikoista, kun on sota ja yhtäkkiä he ovat täällä, Anger sanoi Sportbladetille.
Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS kumosi aiemmin talvella kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton (FIS) päätöksen sulkea venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pois kilpailuista.
Kielto on ollut voimassa siitä lähtien, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan vuoden 2022 alussa.