Silmäaseman johtavan ylilääkärin, silmäkirurgi Kaisu Järvisen mukaan silmäterveydessä ajoitus on ratkaisevaa: Mitä aiemmin muutokset havaitaan, sitä enemmän on tehtävissä. Erityisen tärkeää ennakoiva näkemiseen ja silmäterveyteen liittyvä asiointi on yli 45-vuotiailla.
– Silloin yleensä tarvitsee ainakin ensimmäiset lukulasit, mutta silloin voi myös kartoittaa silmäsairauksien riskiä ja rakentaa oman säännöllisen seurantapolkunsa sen mukaan, minkälaisia riskitekijöitä taustalla on, Järvinen selvitti Huomenta Suomen haastattelussa perjantaina 13. helmikuuta.
Optikolla käynti on Järvisen mukaan hyvä alku, joka terveellä ihmisellä riittääkin. Jos ei ole kuitenkaan aiemmin käynyt silmälääkärillä, se kannattaa tehdä viimeistään aikuisnäköiässä.
– Ihmiset ovat valveutuneita jo sen osalta, että hammasterveys ja suun terveys ovat yhteydessä yleisterveyteen. Sitä ei ehkä havainnoida, että silmillä on aivan samanlainen merkitys. Ei niinkään, että silmätaudit leviäisivät muuhun elimistöön, mutta muun elimistön sairaudet voivat ehkä näkyä silmissä jo ennen kuin tulee muita oireita.
– Silmäsairaudet ylipäätänsäkin ovat paremmin hoidettavissa, mitä aiemmin ne löydetään, ja yleensä niitä löydöksiä on jo ennen kuin on näkemisen oireita.
Näin talvella ja kuivalla kylmällä ilmalla monella kuivavat silmät. Pitäisikö siitäkin olla huolissaan vai onko se normaalia?
Kuivuminen on Järvisen mukaan äärimmäisen yleinen ja normaali vaiva, joka on lisääntynyt ympäristötekijöiden, kuten ruutuajan kasvamisen, takia.
Kuivia silmiä voi ja kannattaa hoitaa esimerkiksi reseptittä saatavilla kostutustipoilla.
– On mahdollista käyttää paikallishoitona myös vaikka lämpöhaudetta. Lisäksi on olemassa koneellisia hoitoja, jotka aktivoivat Meibomin rauhasia tuottamaan eritettä, joka parantaa kyynelnesteen laatua, Järvinen selvittää.
Ruudun tuijottelu voi kuivattaa silmiä.Shutterstock
Ruutuun tuijottamisella on muitakin haittoja kuin silmien kuivattaminen, etenkin kasvavilla lapsilla ja nuorilla.
– Kasvavan lasten osalta likitaitteisuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, ja se johtuu paitsi ruutuajasta myös siitä, että tehdään pitkäkestoista lähityötä eikä vietetä aikaa ulkona.
Niin lapsia kuin aikuisiakin Järvinen neuvoo lepuuttamaan silmiään ruudun ääressä. Näytetyöskentelyyn kannattaa valita myös oikeantehoiset lasit.
Näön tarkkuus eli silmälasien voimakkuus kannattaa asiantuntijan mukaan tarkastaa viimeistään silloin, kun huomaa näkemisessä jotain häikkää. Liian heikot tai voimakkaat linssit nimittäin rasittavat silmiä aikuisilla.
Rakenteellista haittaa vääränlaisilla laseilla tihrustamisesta ei Järvisen mukaan silmille ole.
– Se vain laskee elämänlaatua, Järvinen summaa.
– Aika usein ihmiset eivät huomaa myöskään sitä, että yhdet lasit eivät välttämättä käy ihan joka tilanteeseen. Eihän niitä hollannikkaita tai kumisaappaitakaan käytetä joka kelillä. Täytyy olla useammat eri vaihtoehdot eri tilanteisiin. Nykymaailmassa ihmisellä on aivan hurjasti erilaisia näkemisen tarpeita.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.
Eerikki Pitkänen
MTV Uutiset
Eerikki Pitkänen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Pitkäseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.