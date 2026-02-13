Silmäaseman johtavan ylilääkärin, silmäkirurgi Kaisu Järvisen mukaan silmäterveydessä ajoitus on ratkaisevaa: Mitä aiemmin muutokset havaitaan, sitä enemmän on tehtävissä. Erityisen tärkeää ennakoiva näkemiseen ja silmäterveyteen liittyvä asiointi on yli 45-vuotiailla. – Silloin yleensä tarvitsee ainakin ensimmäiset lukulasit, mutta silloin voi myös kartoittaa silmäsairauksien riskiä ja rakentaa oman säännöllisen seurantapolkunsa sen mukaan, minkälaisia riskitekijöitä taustalla on, Järvinen selvitti Huomenta Suomen haastattelussa perjantaina 13. helmikuuta.

Optikolla käynti on Järvisen mukaan hyvä alku, joka terveellä ihmisellä riittääkin. Jos ei ole kuitenkaan aiemmin käynyt silmälääkärillä, se kannattaa tehdä viimeistään aikuisnäköiässä.

– Ihmiset ovat valveutuneita jo sen osalta, että hammasterveys ja suun terveys ovat yhteydessä yleisterveyteen. Sitä ei ehkä havainnoida, että silmillä on aivan samanlainen merkitys. Ei niinkään, että silmätaudit leviäisivät muuhun elimistöön, mutta muun elimistön sairaudet voivat ehkä näkyä silmissä jo ennen kuin tulee muita oireita.