Puhelimen selailu vie huomaamatta tuntikausia päivästä, kun moni tarttuu puhelimeen heti herättyään ja selaa sosiaalista mediaa vielä sängyssä ennen nukahtamista.

Ihmisten keskimääräinen ruutuaika on arvioiden mukaan noin kuusi tuntia päivässä, mutta todellinen määrä voi olla jopa huomattavasti suurempi.

– Ihmiset ovat aika huonoja arvioimaan omaa käyttäytymistään. Varsinkin, jos siihen liittyy vähän häpeääkin, kertoo psykoterapeutti ja työterveyspsykologi Mikael Saarinen Huomenta Suomessa.

Häpeän takia moni saattaa kaunistella puhelimella käytettyä aikaa alaspäin. Hän kertoo, että nuorten ruutuaika saattaa todellisuudessa olla jopa kymmenen tuntia päivässä.

– Se on melkein kolmasosa elämästä ruudulla, toteaa Saarinen.

Tunnista addiktion merkit

Saarinen on kirjoittanut psykoterapeutti ja kouluttaja Juha Siiran kanssa aiheesta kirjan Vähemmän digiä, enemmän elämää (Docendo, 2026). Kirja kannustaa muuttamaan suhdetta puhelimeen arjen valinnoilla.