Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet Kammottava vaaratilanne F1-kisassa – kuljettajat ärähtivät FIA:lle: "Me varoitimme" Oliver Bearmanin auto romuttui rajun ulosajon seurauksena. 2026 Kym Illman Julkaistu 29.03.2026 16:14 Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Haasin Oliver Bearmanin raju ulosajo Japanin GP:ssä on saanut kuljettajat barrikadeille uusia sääntöjä vastaan. Täksi kaudeksi voimaan astuneiden sääntömuutosten myötä energianhallinta on näytellyt suurta roolia F1-aika-ajoissa ja kilpailuissa. Energianhallintaerojen vuoksi radalla nähdään paikoitellen todella suuria vauhtieroja eri autojen kesken. Siitä saatiin karua osviittaa Japanissa sunnuntaina, kun Bearman rysäytti ulos joutuessaan väistämään huomattavasti hitaammin ajanutta Franco Colapintoa. Nurmikolle väistänyt Bearman menetti autonsa hallinnan ja liukui vauhdilla päin ratavallia. Lue myös: Kimi Antonellilta huimaa dominointia! 19-vuotias F1-tähti MM-sarjan kärkeen Bearman loukkasi ulosajon yhteydessä jalkansa, mutta selvisi tilanteesta ilman luumurtumia. – Ajoin 50 kilometriä tunnissa kovempaa. Se on osa näitä sääntöjä, ja luulen, että meidän on vain totuttava siihen. Koen myös, ettei minulle jätetty tarpeeksi tilaa ottaen huomioon nopeuseroni, Bearman perkaa tapahtunutta. – Puhuimme tästä perjantaina muiden kuskien ja FIA-virkailijoiden kanssa, että meidän on oltava suvaitsevaisempia ja varauduttava paremmin näiden valtavien nopeuserojen takia. Me (kuskit) varoitimme FIA:aa siitä, mitä voi tapahtua. Tämä oli ikävä seuraus massiivisille nopeuseroille, jollaisia emme ole koskaan ennen nähneet F1-sarjassa ennen näitä uusia sääntöjä, Bearman jatkaa. Myös F1-sarjan kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Carlos Sainz kertoi medialle, että kuljettajat ovat varoittaneet FIA:aa vastaavanlaisista onnettomuuksista.

Jo aiemmin F1-sarja kertoi tekevänsä muutoksia aika-ajojen energianhallintaan, mutta kisojen energianhallintasäännöt ovat pysyneet kuljettajien varoituksista huolimatta ennallaan.

– Olin todella yllättynyt, kun he sanoivat hoitavansa aika-ajoasian kuntoon ja jättävänsä kisat sikseen, koska kisat ovat jännittäviä. Kuljettajina me olemme sanoneet ääneen, että ongelma ei koske vain aika-ajoja, vaan myös kisoja. Olemme varoittaneet, että tällaisia onnettomuuksia voi tapahtua. Olimme onnekkaita, että Suzukassa on isot turva-alueet. Miettikää, jos näin olisi käynyt Bakussa, Singaporessa tai Las Vegasissa, Sainz paaluttaa.

– Jotain on muutettava, jos emme halua näin käyvän. Toivottavasti tämä toimii hyvänä esimerkkinä, ja he kuuntelevat nyt meitä kuskeja, eivätkä heitä, jotka sanovat, että kisat ovat ok, koska niin ei ole.

Jo alkukauden aikana uudet F1-säännöt ovat keränneet runsaasti kritiikkiä osakseen lajiyhteisön keskuudessa. Japanin GP:n ja Bearmanin ulosajon jälkeen kritiikki uusia F1-sääntöjä kohtaan on voimistunut.

Yksi suurimmista kritisoijista on ollut nelinkertainen maailmanmestari Max Verstappen, joka on useampaan otteeseen julistanut, ettei nauti enää kisaamisesta uusien F1-sääntöjen takia. Verstappen on verrannut uusia sääntöjä jopa Mario Kart -videopeliin.

Uudet F1-säännöt ovat eittämättä mahdollistaneet lukuisia ohituksia, mutta pääosin ohitukset ovat tapahtuneet jo hyvissä ajoin suoralla, koska toisen kuljettajan energiavarannot ovat ehtyneet.

Laadukasta, aitoa ja jännittävää kilvanajoa uudet säännöt eivät ole kuitenkaan tarjonneet.

Seuraavaksi F1-sarja jää viiden viikon tauolle, kun Bahrainin ja Saudi-Arabian osakilpailut putosivat Lähi-idän tilanteen takia pois kisakalenterista. Tauon aikana FIA aikoo istua kuljettajien, tallien ja muiden tahojen kanssa alas keskustelemaan mahdollisista sääntöviilauksista.

– Nämä säännöt ovat jo suunnitteluvaiheessa sisältäneet useita säädettäviä parametrejä erityisesti energianhallinnan osalta, mikä mahdollistaa sääntöjen optimoinnin todellisten kerättyjen tietojen perusteella, FIA tiedottaa.

– Kaikkien tahojen yhtenäinen kanta on ollut, että suoritamme järjestelmällisen arvioinnin alkukauden jälkeen, jotta meillä olisi kasassa tarpeeksi dataa analysoitavaksi. Huhtikuulle on suunniteltuna useita kokouksia, joissa arvioidaan uusien sääntöjen toimintaa ja päätetään, tarvitaanko niihin viilauksia.

On siis mahdollista, että kun F1-kausi jatkuu Miamissa toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna, on energianhallintasääntöihin tehty merkittäviäkin muutoksia. FIA:n mukaan muutoksia ei kuitenkaan tehdä ilman tarkkaa harkintaa ja analyysiä.

– Mahdolliset muutokset erityisesti energianhallintaan vaativat huolellista ja yksityiskohtaista analyysiä. FIA jatkaa tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien osallisten kanssa varmistaakseen parhaan mahdollisen urheilullisen lopputuloksen. Turvallisuus pysyy aina FIA prioriteettina.

