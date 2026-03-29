Haasin Oliver Bearmanin raju ulosajo Japanin GP:ssä on saanut kuljettajat barrikadeille uusia sääntöjä vastaan.
Täksi kaudeksi voimaan astuneiden sääntömuutosten myötä energianhallinta on näytellyt suurta roolia F1-aika-ajoissa ja kilpailuissa. Energianhallintaerojen vuoksi radalla nähdään paikoitellen todella suuria vauhtieroja eri autojen kesken.
Siitä saatiin karua osviittaa Japanissa sunnuntaina, kun Bearman rysäytti ulos joutuessaan väistämään huomattavasti hitaammin ajanutta Franco Colapintoa. Nurmikolle väistänyt Bearman menetti autonsa hallinnan ja liukui vauhdilla päin ratavallia.
Bearman loukkasi ulosajon yhteydessä jalkansa, mutta selvisi tilanteesta ilman luumurtumia.
– Ajoin 50 kilometriä tunnissa kovempaa. Se on osa näitä sääntöjä, ja luulen, että meidän on vain totuttava siihen. Koen myös, ettei minulle jätetty tarpeeksi tilaa ottaen huomioon nopeuseroni, Bearman perkaa tapahtunutta.
– Puhuimme tästä perjantaina muiden kuskien ja FIA-virkailijoiden kanssa, että meidän on oltava suvaitsevaisempia ja varauduttava paremmin näiden valtavien nopeuserojen takia. Me (kuskit) varoitimme FIA:aa siitä, mitä voi tapahtua. Tämä oli ikävä seuraus massiivisille nopeuseroille, jollaisia emme ole koskaan ennen nähneet F1-sarjassa ennen näitä uusia sääntöjä, Bearman jatkaa.
Myös F1-sarjan kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Carlos Sainz kertoi medialle, että kuljettajat ovat varoittaneet FIA:aa vastaavanlaisista onnettomuuksista.