Vuoden 2016 F1-sarjan maailmanmestari Nico Rosberg avautui High Performance -podcastissa lajilegenda Michael Schumacherin jopa brutaalistakin henkisestä sodankäynnistä. Kaksikko ajoi tallikavereina Mercedeksellä vuosina 2010-2012.

Seitsenkertainen maailmanmestari Schumacher teki vuonna 2010 paluun F1-sarjaan ja sai tallikaverikseen Williamsilta siirtyneen 24-vuotiaan Rosbergin. Vaikkei tiimi taistellutkaan kirkkaimmista sijoituksista, niin taistelu oli silti kovaa. Rosberg kertoi, millaisen henkisen sodankäynnin kohteeksi hän joutui.

– Hän pysäköi hieman vinosti minun parkkipaikalleni, niin että kaksi pyörää oli valkoisen viivan yli, joten autoni ei mahtunut sinne. Tietenkin stressasin siitä kovasti, koska tiesin myöhästyväni insinöörien kokouksesta. Se on ehdottomasti pahinta tulla minuutin myöhässä, kun kaikki viisikymmentä ihmistä tehtaalla ja kaikki verkossa odottavat, ja heidän täytyy sanoa, että olen pahoillani, mutta odotamme vain Nicoa. Kauheaa, Rosberg sanoi.

Rosbergin mukaan kyse ei ollut mistään, mitä Schumacher olisi suunnitellut, vaan se oli hänen luonteessaan.

– Hän elää ja hengittää tuhotakseen henkisesti tallikaverinsa. Ei epäreilulla tavalla, vaan hyödyntämällä taitavasti arjen harmaita alueita. Se tuli hänelle täysin luonnollisesti.

Monacon GP:n aika-ajojen alla nähtiin erikoinen tilanne, kun Schumacher oli stressannut häntä niin paljon, että Rosberg joutui virtsaamaan varikolla ämpäriin. Schumacher oli lukinnut itsensä varikon ainoaan wc:hen.

– Hän lukitsee itsensä sisään ja istuu katsomassa kelloaan. Aika kuluu, ja hän tietää, että pahinta, mitä voi olla, niin on istua kilpa-autoon stressaantuneena, koska turvavöitä pitää säätää, Rosberg totesi.

– Koputan oveen, enkä edes tiedä, kuka siellä on, koska kukaan ei sano mitään. "Tule ulos, tule ulos, tule ulos, ole kiltti. MInun täytyy käydä vessassa." Ja hän ajattelee: "Okei, vielä kolme minuuttia, vielä kaksi minuuttia." Lopulta jouduin etsimään ämpäriä tallin perältä voidakseni käydä vessassa, ihan totta. Siinä seison, kun mekaanikot työskentelevät ympärilläni, ja pissaan ämpäriin vapisevana ja stressaantuneena. Se jatkui koko päivän. Hän rakasti sitä, Rosberg päätti.

Psykologinen sodankäynti ei kuitenkaan horjuttanut Rosbergin asemaa enemmän pisteitä keränneenä kuljettajana, vaan hän oli Schumacheria edellä kaikkina kolmena kautena. Schumacherin ura päättyi Mercedes-pestin jälkeen.