Pohjos-Korea pyrkii edistämään matkailua, joka on eristäytyneelle diktatuurille elintärkeää.
Perjantaina avatuilla matkamessuilla Okryu-messukeskuksessa Pjongjangissa oli esillä tuhansia tuotteita, jotka oli valtiontelevision mukaan tuotu ympäri Pohjois-Koreaa.
Matkamessut korostavat maan pyrkimyksiä edistää matkailualaa.
Kesällä nähtiin eräänlainen merkkipaalu, kun Wonsan-Kalman rannalle avattiin hulppea lomakohde. Turistien videoilta paljastui kuitenkin nopeasti synkkä ja epätoivoinen tilanne.
