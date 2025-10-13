Kaikki eivät muista, että Pohjois-Korealla on ollut Helsingin Kulosaaressa suurlähetystö. Vielä harvempi tietää, että sitä isännöi aikanaan Pohjois-Korean perustajan ja maan ensimmäisen ”Suuren johtajan” poika Kim Pyong-il.

Tätä nykyä 70-vuotias Kim Pyong-il on Kim Il-sungin ainoa hengissä oleva poika. Hän maan edellisen johtajan Kim Jong-ilin velipuoli ja siis maan nykyisen suuren johtajan Kim Jong-unin setä.

Kim Pyong-il toimi Pohjois-Korean Suomen suurlähettiläänä, minkä lisäksi hän toimi suurlähettiläänä useissa muissakin Euroopan maissa. Suomen lisäksi hän toimi lähettiläänä ainakin Tšekissä, Unkarissa, Bulgariassa ja Puolassa.

Kim toimi Suomen suurlähettiläänä vuosina 1994–1998. Suuren johtajan pojan nimityksen suurlähettilääksi Suomeen ennakoitiin herättävän muun muassa ulkomaisten tiedustelupalveluiden kiinnostuksen.

Raikulipoika vapaaseen Eurooppaan

Kim Pyong-ilin kerrotaan palvelleen ennen diplomaattiuraansa armeijassa, komentaneen eliittihenkivartioiden yksikköä ja olleen mainittavassa asemassa myös maata hallitsevassa puolueessa.

Mediatietojen mukaan Kim Pyong-il oli elänyt raikulielämää ja saanut osana diktatuurin sisäistä valtakamppailua siirron 1980-luvulla diplomaattiuralle Eurooppaan.

Suurlähettilään edustustehtäviin kuuluivat muun muassa vierailut eri puolilla Suomea. Tampereen yliopiston taannoinen vararehtori Matti Parjanen muisteli yliopiston Aikalainen-lehdessä, kuinka he antoivat suurlähettiläs Kimille CD-levyllisen Muumimaailmaa esittelevää materiaalia. Vastalahjaksi suurlähettiläs oli antanut isänsä elämästä kertovan kuvakirjan. Arto Mansalan Asemapaikkana Peking -kirjan mukaan suurlähettiläs piti Suomessa matalaa profiilia.

Verisiteet Pohjois-Koreaan johtavaan dynastiaan eivät ilmeisesti näkyneet Suomessa suuresti. Kim Il-sungin kuollessa Suomen edustaja esitti hänelle kuitenkin henkilökohtaisesti surunvalittelunsa hänen isänsä kuoleman johdosta.

Käytös toi mieleen toisen Korean

Vuonna 1998 Kim Pyong-il siirrettiin suurlähettilääksi Varsovaan ja myöhemmin Prahaan. Hänen lähtönsä jälkeen Pohjois-Korea sulki suurlähetystönsä Suomessa ja alkoi pitää yllä suhteista Suomeen Tukholmasta käsin.

Tšekin taannoinen ulkoministeri Lubomir Zaoralek sanoi taannoin mediassa, että Kim Pyong-ilin tyyli ja tavat toivat sulkeutuneen Pohjois-Korean sijaan mieleen Etelä-Korean.

– Hän oli aina varovainen sanomisistaan, mutta ne olivat aina järkeviä. Ja vaikutti siltä, että hän eli paljon vapaammin täällä kuin muut pohjoiskorealaiset, ulkoministeri arvioi Bloombergille.

Suomen ulkoministeriön saamissa ulkomaisissa lausunnoissa tätä kuvailtiin hyvin samanlaisin tavoin. Kimiä kuvailtiin esimerkiksi sympaattiseksi ja melko avoimesti keskustelevaksi, mutta hänen sanottiin antavan itsestään tarkoituksellisesti passiivisen kuvan.

– Hän ei esiinny mahtipontisesti vaan antaa ymmärtää, ettei hänellä verisiteitä huolimatta ole mitään asemaa tai vaikutusvaltaa ja että hänet on itse asiassa suljettu perheen ulkopuolelle, vuonna 1994 saaduissa tiedoissa kerrotaan.

Veljenpoika kutsui takaisin kotiin

Vuonna 2019 Kim Pyong-il kutsuttiin takaisin Pohjois-Koreaan, eikä hänen tekemisistään ja olemisistaan ole sen jälkeen ollut julkisuudessa mittavia tietoja. Mediatietojen mukaan diplomaatti kutsuttiin takaisin kotiin, jotta häntä voitaisiin pitää paremmin silmällä.

Suuren johtajan "Suomen-sedän" asemaa Pohjois-Korean sisäisessä valtapelissä on arvuuteltu mediassa vuosia. Hänen erityiseksi valtikseen on kerrottu se, että hän näyttää nykyjohtajaa enemmän isältään, "ikuiselta presidentiltä", jonka henkilökultti maassa on yhä voimissaan.

Kim Jong-unin tiedetään teloittaneen yhden sedistään ja epäillään määränneen velipuolensa paljon mediahuomiota saaneen salamurhan Malesiassa. Velipuoli Kim Jong-namin murhauttamista pidettiin Kim Jong-unin keinona varmistaa, ettei hänen valta-asemalleen tai seuraajakseen ole kilpailijoita. Diktaattorin lähipiirin kuulumiseen liittyvät siis omat vaaransa.

Vaikka eräät diktaattori Kim Jong-unin sukulaisista ja potentiaalisista kilpailijoista ovat kokeneet teloituskuoleman, on aiemmin arvioitu, ettei suuren johtajan setää uhkaa samanlainen kohtalo: Hänen ei ole arvioitu olleen vakavasti otettava uhka diktaattorille, osaltaan sen vuoksi, että vuosien Euroopan-kiertue etäännytti hänet maata johtavasta eliitistä.

Se, mitä isänsä kaksoisolennoksikin kutsutulle miehelle nykyään kuuluu, ei kansainvälisessä mediassa ole osattu kertoa.

Pohjois-Korean tulevaksi johtajaksi uskotaan Kim Jong-unin jälkeen nousevan hänen nykyisin teini-ikäinen tyttärensä Kim Ju-ae.

