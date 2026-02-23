Pohjois-Korean itsevaltias Kim Jong-Un jatkaa tehtävässään.
Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtavan Kim Jong-unin uusi kausi puolueensa pääsihteerinä hyväksyttiin sunnuntaina puoluekokouksessa, kertoi maan valtionmedia.
Pohjois-Koreaa hallitsevan työväenpuolueen puoluekokous oli järjestyksessään yhdeksäs vuosikymmeniä kestäneen Kimin suvun hallintokauden aikana.
Valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Kimin valinta oli yksimielinen ja tehtiin "kaikkien valtuutettujen järkähtämättömän tahdon ja yksimielisen halun mukaisesti".
Avatessaan puoluekokouksen torstaina Kim sanoi KCNA:n mukaan Pohjois-Korean selättäneen pahimmat vaikeutensa edellisen puoluekokouksen jälkeen.
Edellisessä puoluekokouksessa vuonna 2021 Kim myönsi poikkeuksellisesti, että maan talouspolitiikassa oli tehty virheitä kautta linjan.