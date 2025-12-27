Pohjois-Korean johtajan mukaan maiden välistä liittoa lujittivat yhteiset taistelut Ukrainassa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoo, että vuosi 2025 oli todella merkityksellinen Pohjois-Korean ja Venäjän liittolaisuudelle.

Kim kommentoi maiden välistä suhdetta Venäjän presidentti Vladimir Putinille osoittamassaan uudenvuodentervehdyksessä. Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA julkaisi Kimin viestin lauantaina.

Hän maalaili Pohjois-Korean ja Venäjän taistelleen samassa juoksuhaudassa, jossa ne "jakoivat veren, elämän ja kuoleman".

Pohjois-Korea vahvisti huhtikuussa, että se oli lähettänyt joukkoja tukemaan Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

Pohjois-Korea on vahvistanut niin ikään, että maan sotilaita on kuollut taisteluissa Ukrainassa.

Aiemmin tässä kuussa Pohjois-Korea puolestaan sanoi lähettäneensä joukkoja raivaamaan miinoja Venäjän Kurskin alueelle elokuussa 2025.

Sotilaiden lisäksi Pohjois-Korea on tukenut Venäjää lähettämällä liittolaiselleen muun muassa tykistöammuksia ja ohjuksia.

Analyytikoiden mukaan Venäjä on vastineeksi toimittanut Pohjois-Korealle taloudellista apua, sotilasteknologiaa sekä ruoka- ja energiatarvikkeita.