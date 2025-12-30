Vaasan Sportissa kolmosvahdiksi tipahtanut Miroslav Svoboda jatkaa uraansa kotimaassaan Tshekissä.

Svoboda on tehnyt kevääseen 2028 saakka ulottuvan sopimuksen Tshekin kakkostasolla pelaavan Vsetinin kanssa. Kyseessä on Svobodan kasvattiseura.

30-vuotias koppari pelasi 2,5 kautta Vaasan Sportissa. Hän oli parhaimmillaan SM-liigan kärkitorjujia, mutta pahat loukkaantumiset sekoittivat taivalta Suomessa. Svoboda jäi syksyn mittaan Sportin kolmosvahdiksi, kun seura kiinnitti Masi Härkösen kaveriksi Joni Ortion.

Kuluvalla kaudella Svoboda ehti torjua vain kaksi ottelua kotkapaitojen maalilla. Vaasalaisjoukkue kertoi sopimuksen purusta pari viikkoa sitten.

– Olen iloinen, että seura, agenttini ja minä pääsimme yhteisymmärrykseen. Prosessi ei ollut helppo, mutta kaikki laittoivat siihen aikaa ja energiaa. Olen iloinen, että voin palata kotiin, Svoboda kommentoi Vsetinin tiedotteessa.

Maalivahti on pelannut urallaan SM-liigan lisäksi Tshekin pääsarjassa, Pohjois-Amerikan ECHL:ssä ja monikansallisessa ICEHL:ssä. Hänellä on vyöllään myös kaksi A-maaottelua Tshekin riveissä.