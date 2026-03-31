KalPa lähtee SM-liigan puolivälieräsarjan toiseen osaotteluun Ilvestä vastaan ilman hyökkääjäänsä Benjamin Korhosta.
Korhosta ei näkynyt kaukalossa lauantaina pelatun avausosan viimeisten seitsemän minuutin aikana.
KalPan hyökkäys on kokenut kauden edetessä kovia. Tällä kertaa kuopiolaiset saavat kuitenkin apua, kun viime ottelusta sivussa ollut Cade Borchardt palaa hyökkäykseen. Myös puolustaja August Tornberg on jälleen mukana.
Ilves ei ole tehnyt muutoksia kokoonpanoonsa. Myös vierasjäällä joukkueen maalilla jatkaa Mantas Armalis.
Toisessa tiistain puolivälieräparissa SaiPa jatkaa samalla kokoonpanolla myös Porissa pelattavaan otteluun. Ässät on sen sijaan menettänyt ensimmäisen kohtaamisen avauserässä loukkaantuneen puolustaja Oskar Nilssonin. Hänen tilalleen kokoonpanoon on nimetty Eemeli Heinilä.
Puolivälierien avausotteluissa Ilves voitti KalPan maalein 3–1 ja Ässät haki SaiPan kotihallista 3–2-voiton neljänteen jatkoerään edenneessä ottelussa.