Koulun henkilökuntaan kohdistettiin väkivaltaa viime viikolla Siuntiossa.

Siuntiolainen alle 15-vuotias oppilas käyttäytyi aggressiivisesti koulun henkilökuntaa kohtaan viime torstaina 26. maaliskuuta.

Oppilas töni välituntivalvojana toiminutta opettajaa ja sylki toisen päälle. Lisäksi oppilas muun muassa uhkasi lyödä kolmatta henkilökunnan jäsentä ja repi tämän yltä henkilötietokortin ja avaimet. Oppilas pyrki avaimilla henkilökunnan tiloihin.

Oppilaan huoltaja kutsuttiin koululle. Tilannetta selvittäessä lapsesta tehtiin myös lastensuojeluilmoitus.

Tapauksen rikosnimike on pahoinpitely, mutta koska alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, rikoksen esitutkinta päätetään. Esitutkinnassa voidaan kuitenkin myös alle 15-vuotiaan kohdalla selvittää epäillyn osallisuus asiaan.

