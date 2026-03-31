KRP on verrannut DNA-näytteitä kahdessa tapauksessa, kertoo Yle.

Helsingin Malminkartanon murhaepäilty ei liity Vantaan Myyrmäen vuoden 2022 postinjakajamurhaan, kertoo Yle.

KRP:n tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoo Ylelle, että Malminkartanon murhaepäillyn DNA-näytteet eivät osuneet postinjakajamurhaan.

Helsingin Malminkartanon epäilty murha tapahtui muutama viikko sitten keskellä katua. Poliisi epäilee 1940-luvulla syntyneen miehen taposta 1990-luvulla syntynyttä miestä. Mies ei tuntenut uhriaan entuudestaan.

KRP:n Töyräs sanoi aiemmin MTV:lle, että molemmissa tapauksissa yhteneväisyyksiä.

– Täysin motiiviton, aiheeton hyökkäys. Aika lailla samanlainen kuin Myyrmäen tapaus. Tästä syystä se kiinnostaa meitäkin. Olen toiveikas, että jossain kohtaa löydetään oikea tekijä. Onko se Malminkartanon epäilty tai joku muu, sen näyttää aika, hän sanoi noin viikko sitten MTV:lle.

MTV Uutiset ei tavoittanut Töyrästä kommentoimaan tuoretta tietoa.