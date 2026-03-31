Yhdysvalloissa bensiinin keskihinta on noussut yli neljään dollariin gallonalta, kertoi American Automobile Association (AAA) tiistaina.

Kyseessä on korkein hinta lähes neljään vuoteen.



Kalleinta bensiini oli Kalifornian osavaltiossa, jossa gallona maksoi liki kuusi dollaria.



Yksi gallona on vajaat neljä litraa.



Viimeksi bensiini maksoi yli neljä dollaria gallonalta elokuussa 2022. Vuoden 2022 aikana hinnat pomppasivat jopa viiteen dollariin gallonalta koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.



Polttoaineen hinta on noussut rajusti sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa. Iran on rajoittanut liikennettä Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

