Espoon Karamalmille hälytettiin viime perjantaina poliisi aseiden kanssa näkyneiden henkilöiden takia.
Hätäkeskus antoi perjantaina 27. maaliskuuta poliisille tehtävän Espoon Karamalmille, jossa ilmoituksen mukaan useammalla henkilöllä oli yleisellä pysäköintialueella näkyvillä pitkäpiippuiset aseet.
Paikalle saapuneet poliisipartiot ottivat kahdesta autosta käskyttämällä kiinni viisi miestä.
Viisikko oli tuonut alueelle yhteensä kolme ilmakivääriä ja yhden kuula-aseen, joilla heidän oli tarkoitus ampua tuomiinsa lasipulloihin. Pullot oli aseteltu alueen kulmassa olevaan hiekkakasaan.
Poliisi takavarikoi ilmakiväärit ja tutkii tapausta nimikkeellä toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito.
Ilmakiväärillä ampuminen yleisellä paikalla on laissa kielletty.