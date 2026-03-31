Suomi kehittää palvelua, joka varoittaa ilmassa tulevista uhista.

Suomi kehittää kansalaisille varoitusjärjestelmää, jolla voidaan varoittaa ilmasta käsin uhkaavista vaaroista, kuten drooneista.

Sisäministeriön pelastusosaston varautumisjohtaja Jussi Korhonen kertoo MTV Uutisille, että tekeillä on sekä lisäominaisuus Suomi 112-sovellukseen että erillinen tekstiviestijärjestelmä, jossa vaaratiedotteita voidaan kohdentaa tietyille alueille.

– Voidaan varoittaa ilma-aseista, lentokoneista, ohjuksista tai drooneista. Varoituksen pitää olla nopea ja varoitusalue voi olla suurikin, jos ei tiedetä aivan tarkkaan, mihin uhka kohdistuu, Korhonen sanoo.

Varoitusjärjestelmä voisi olla Korhosen mukaan käytössä vuonna 2027.

– Hankkeen toimikausi on tuonne ensi vuoden (2027) loppuun saakka, mutta voi olla, että sovellus saadaan jo aikaisemmin, Korhonen sanoo

Tekstiviestijärjestelmän kehittäminen vie Korhosen mukaan pidempään, sillä varoitusten alueellineen kohdistaminen on teknisesti vaativaa.

Korhonen kertoo, että mallia on otettu Ukrainassa käytössä olevasta kännykkäsovelluksesta, jossa varoitetaan muun muassa lähestyvistä drooneista. Asiasta uutisoi ensin Yle.