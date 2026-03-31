Viisikkopelinsä mallilleen saanut Ässät on SaiPalle harvinaisen vaikea vastustaja SM-liigan puolivälierissä, arvioi MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi.

SaiPa eteni runkosarjan kolmosena suoraan puolivälieriin, mutta koki avausottelussa Ässille 2–3-tappion neljänteen jatkoerään venyneessä eeppisessä taistossa.

Raimo Helmisen luotsaama SaiPa kävi kotiyleisönsä edessä jo kahdesti johdossa, mutta ei onnistunut ratkaisemaan ottelua.

Lappeenrantalaiset laukoivat hurjat 123 kertaa Ässien 77 kutia vastaan. Torjuntoja kirjattiin Ässien Jan Bednarille 63, SaiPan Kari Piiroiselle 42.

– Yksi, mikä tasoittaa sarjaa, on se, että Bednar on taas syksyn kuosissaan ja toiseksi Ässien viisikkopeli on ollut jo muutaman viikon todella mallillaan, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi huomioi.

Kivi kertoo havainneensa jo runkosarjan kohtaamisissa, että Ässät ei välttämättä ole kovinkaan mieluisa vastus SaiPalle.

– Mielestäni SaiPa sopii vastustajana Ässille, mutta Ässät ei sovi SaiPalle. Kiinnitin jo kauden aikana huomiota siihen, että he saivat SaiPan tosi tukalaan tilanteeseen.

– Ässien taas parantunut viisikkopeli on pystynyt vastaamaan SaiPan todella nopeaan pelitapaan, Kivi arvioi.

Ässät ja SaiPa jatkavat puolivälieräsarjaansa tiistaina Porissa. Illalla myös Ilves ja KalPa pelaavat toisen sarjassaan toisen osaottelun.

Nuorison esiinmarssi

Ässät on nojannut kuudessa pudotuspeliottelussaan Kiekko-Espoota ja nyt SaiPaa vastaan tehoissaan nuoreen kaartiinsa, joista valtaosa on 22–23-vuotiaita. Tähän ryhmään lukeutuvat Nestor Noiva (3+4), Patrik Juhola (1+5), (0+5) ja (2+1) sekä huiman sisääntulon A-junioreista kesken kauden tehnyt 19-vuotias (4+1).