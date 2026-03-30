HPK:n ja Tapparan välisen toisen puolivälieräottelun lopulla kuohui, kun Cameron Wright koki kovia.
Muutamaa minuuttia ennen loppua Tapparan tähtihyökkääjä Joachim Blichfeld taklasi HPK-kultakypärä Cameron Wrightin selästä laitaan.
Wright osui laitaan pää edellä ja poistui taklauksen jälkeen kaukalosta niskaansa pidellen.
Ottelun tuomarit katsoivat taklauksen vielä videolta ja antoivat Blichfeldille lopulta kahden minuutin rangaistuksen.
Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg ei sulattanut jäähyä lainkaan. Ruotsalaisluotsin raivokas reaktio tallentui tv-kuviin.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Reilut kolme minuuttia ennen loppua saadun jäähyn myötä Tapparan kiri tyssäsi ja HPK voitti ottelun 2–1 tasoittaen otteluvoitot 1–1:een.