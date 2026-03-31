Poliisi kertoo oppilaan vahingoittaneen opettajaa Huhtisen koululla aamupäivällä.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo oppilaan vahingoittaneen opettajaa teräaseella aamupäivällä. Poliisin mukaan teko tapahtui luokkahuoneen sisällä, eikä siitä ollut vaaraa luokkahuoneen ulkopuolella tai muulle koulun toiminnalle. Tilanne oli rauhoittunut nopeasti.

Poliisi kertoo selvittävänsä tapahtumien kulkua.

Porvoon kaupunki tiedotti tapauksesta myös, ja kertoi oppilaiden ja henkilökunnan saaneen kriisiapua paikan päällä.

Koulu on tiedottanut asiasta huoltajia ja henkilökuntaa.

Juttua täydennetty 31.3. poliisin tiedoilla