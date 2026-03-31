SM-liigan puolivälieristä ulos jäänyt Rauman Lukko on käsitellyt pettymykseen päättyneen kauden antia päävalmentajansa Tomi Lämsän kanssa.

Lukko taisteli runkosarjan päätöskierrokselle asti suorasta paikasta puolivälieriin, mutta jäi lopulta sijalle viisi. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella matka päättyi HPK:n käsittelyssä voitoin 1–3.

Toimitusjohtaja Rafael Eerola kertoo MTV Urheilulle, että kauden pettymyksellisen päätöksen käsittely jatkuu seurassa edelleen.

– Käymme kokonaisuutta laajasti läpi, samalla tavalla kuin meillä on tapana joka kauden jälkeen. Ehkä hieman laajemmin nyt. Näemme sen analyysin tulokset sitten lähiaikoina, Eerola kommentoi.

Pettymyksen syitä on käyty läpi myös päävalmentaja Tomi Lämsän ja urheilujohtaja Kalle Sahlstedtin kanssa sekä puhelimitse että kasvotusten.

– Hyvinkin paljon. Jatkamme niitä koko ajan. He ovat ihan yhtä lailla todella pettyneitä. Nyt lähdetään analysoimaan, miksi kävi näin.

– Tämä ei ole mikään maailmanloppu. SM-liiga on erittäin kova sarja, ja jos yhtään annat löysää johonkin väliin, niin voi käydä miten vaan, Eerola kertoo.

MTV Urheilu pyysi haastattelua Rauman Lukon hallituksen puheenjohtajalta Janne Mokalta, mutta seura ohjasi kaikki kysymykset, myös urheilujohdon luottamukseen liittyvät, toimitusjohtajalle.

Eerolan mukaan ilmapiiri on ollut keskusteluissa hyvä.

– Eivät nämä asiat huutamalla parane. Totta kai, tunteet on purettu pois. Keskustelut ovat asiallisia ja faktapohjaisia.