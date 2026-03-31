MTV Uutiset näyttää suorana puolustusvaliokunnan puheenjohtajien tiedotustilaisuuden kello 14.
Eduskunnan puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat järjestäneet tänään ylimääräisen kokouksen.
Valiokuntien jäsenet ovat kuulleet viranomaisia sunnuntain droonihavainnoista.
Kello 14 alkavaan tiedotustilaisuuteen osallistuvat puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.).
Kouvolan seudulle eksyi ja putosi sunnuntaina kaksi droonia. Ukraina on pyytänyt tapahtunutta anteeksi.
Suomen puolustusvoimat sai seurattua drooneista toista, mutta toiseen ei saatu näköhavaintoja.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus pohtii nyt tarvetta nopeuttaa toimia droonipuolustuksen vahvistamiseksi.