Jääkiekon SM-liigassa ratkotaan torstaina viimeiset paikat puolivälieriin.

KalPa ja HIFK ottavat mittaa toisistaan pudotuspelisarjan viidennessä ja samalla ratkaisevassa ottelussa Kuopiossa. Sama tilanne on myös Ässien ja Kiekko-Espoon välillä, kun jatkoon menijä ratkotaan Porin Isomäen illassa.

KalPa saa illan otteluun tärkeän palasen, kun tähtihyökkääjä Patrick Curry palaa kuopiolaisten kokoonpanoon pelikieltonsa jälkeen. Samalla Joona Saarelainen putoaa Curryn tieltä kolmoskenttään.

Linus Nyman tippuu kokoonpanon ulkopuolelle Curryn palattua kokoonpanoon.

Curry ehti tehtailemaan ennen pelikieltoaan kahteen otteluun 1+3=4 pistettä.

KalPan ykköskentässä Curryn kanssa torstaina viilettävät Tim Söderlund Leger ja Aleksi Klemetti. Ennen Curryn poissoloa Legerin tilalla oli vielä Andreas Okany. Kuopiolaisten paras pistemies Okany on siirretty viidenteen kohtaamiseen kakkosen keskelle.

Helsingin IFK:n puolustakolossi Ilari Melart palaa puolestaan yhden huilipelin jälkeen joukkueen kokoonpanoon. 37-vuotias Melart on asetettu Saku Salmelan paikalle kakkosen puolustajapariin yhdessä Aron Kiviharjun kanssa. Salmela on siirretty ratkaisupeliin neloskentän hyökkääjäksi.

Petrus Palmu nousee puolestaan Daniel Mäkiahon tilalle IFK:n ykköskentän laitaan. Mäkiaho pelaa illan ottelussa helsinkiläisten kakkoskentässä.