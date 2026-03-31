Poikakaksikko ja aikuiskolmikko tappelivat viime viikonloppuna Kirkkonummella.
Hätäkeskus ilmoitti poliisille joukkotappelusta Kirkkonummella myymälän piha-alueella lauantai-iltana 28. maaliskuuta.
Useampi partio lähti tapahtumapaikalle. Siellä oli kaksi alaikäistä poikaa sekä kolmikko, johon kuuluivat noin 50-vuotiaat mies ja nainen sekä noin 30-vuotias mies.
Poliisin tietojen mukaan alaikäiset pojat ja kolmikko olivat olleet kaupan pihassa, kun heille syntyi sanaharkkaa. Riitely oli eskaloitunut tilanteeseen, jossa osapuolien epäillään pahoinpidelleen toisiaan lukuisin lyönnein.
Tilanteesta seurasi lieviä vammoja sekä kahdelle alaikäiselle että kahdelle 50-vuotiaalle.
Poliisi selvittää nyt tutkinnassa tarkempaa tapahtumien kulkua. Tapauksessa epäillään tällä hetkellä useampia henkilöitä pahoinpitelystä.