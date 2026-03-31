Jaakko Parkkalin tuore rullaluisteluvideo New Yorkista kerää suitsutusta somessa.
Somevaikuttaja ja tosi-tv-kasvo Jaakko Parkkali rullaluistelee jälleen Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin-viisukappaleen tahtiin – tällä kertaa New Yorkissa.
Parkkali jakoi Instagram-tililleen videon, jossa hän rullaluistelee paidattomana ja öljyttynä New Yorkin Times Squarella Liekinheittimen soidessa taustalla. Ympärille on kerääntynyt ihmisiä, ja osa kuvaa Parkkalia puhelimillaan.
– New York sä olet liekinheitin! Parkkali kirjoittaa videon yhteydessä.
Video on kerännyt satoja kommentteja Parkkalin someseuraajilta.
– Jos jostain niin tästä toivon, että Suomi tulee tunnetuksi, radiojuontaja Karoliina Tuominen kirjoittaa.