Israel aikoo miehittää osan eteläisestä Libanonista sodan loputtua, kertoo Israelin puolustusministeri Israel Katz. Katz kertoi Israelin aikeista ministeriönsä julkaisemassa videolausunnossa.



Katzin mukaan Israel aikoo perustaa Libanonin sisälle "turvavyöhykkeen" itselleen sen jälkeen, kun sota Hizbollah-äärijärjestöä vastaan on päättynyt.



Katzin mukaan libanonilaisilla ei olisi paluuta alueelle ja heidän kotinsa lähellä Israelin rajaa purettaisiin, kuten on tehty osissa Gazan kaistaa.



Sadattuhannet libanonilaiset joutuivat pakenemaan alueelta viimeisimpien taisteluiden puhjettua maaliskuun alussa, kun Hizbollah alkoi tehdä raketti-iskuja Israeliin Iranin tueksi.



Israel vastasi Hizbollahin aloitteeseen iskuilla, joissa on kuollut useita satoja ihmisiä.



Israelin mukaan Libanoniin perustettavalla "turvavyöhykkeellä" puolustauduttaisiin panssarintorjuntaohjuksia vastaan ja valvottaisiin turvallisuutta koko alueella Litanijokea myöten.

Turvavyöhyke-termiä käytti keväällä 2024 myös Venäjä, joka pyrki suojelemaan maansa rajoja perustamalla Ukrainaan omia "turvavyöhykkeitä".



Litanijoki sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Israelin ja Libanonin välisestä rajasta.