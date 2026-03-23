KalPan ketjut ovat eläneet, kun tähtipelaaja Patrick Curry istuu pelikieltoaan HIFK-sarjan kolmannessa pelissä. Jyväskylässä JYP vaihtaa pelaavaa maalivahtia kohtalonottelussa.

Vierasjoukkue KalPa lähtee Helsingin jäähallin maanantai-iltaan uudistunein hyökkäysketjuin. Syynä on ykköstähti Patrick Curryn poissaolo. Hän kärsii tänään ja huomenna pelikieltoa.

Linus Nyman nousee uutena hyökkääjänä kokoonpanoon. Hän on kolmosketjussa Benjamin Korhosen ja Cade Borchardtin vierellä. KalPan ykkösnyrkki hyökkää tänään muodossa Tim Söderlund–Joona Saarelainen–Aleksi Klemetti.

Myös kahdessa muussa hyökkäyskentässä on viilauksia, mutta Curryn poissaolo ja Nymanin sisääntulo ovat ainoat miehistömuutokset hyökkäyspäässä. Puolustuksessa Anton Karlsson nousee seiskapakiksi, kun Veikka Mononen huilaa.

KalPan maalissa jatkaa Talyn Boyko.

HIFK hyökkää kotonaan täysin samoilla ketjuilla kuin lauantaina Kuopiossa. Maalivahtina jatkaa Hugo Alnefelt. Ottelusarja on tilanteessa 1–1.

JYP selkä seinää vasten

Jyväskylässä JYP tekee merkittävän muutoksen, kun Pelicans-sarjan kaksi ensimmäistä ottelua torjunut Oskari Salminen siirtyy luukkuvahdiksi. Salminen on ottanut kiekkoa pudotuspeleissä kiinni vain 79,31-prosenttisesti, kun taas toisessa päässä virkaveli Patrik Bartosak on ollut tulikuumana ja kopannut laatoista 95,16 prosenttia.

Torjuntavastuun JYP-tolppien välissä ottaa Oskari Setänen.

Jyväskyläläiset ei saa kolmanteenkaan peliin vielä Sami Vatasta tai Leevi Tukiaista mukaan.

Ottelusarja on tänään jo yllättäen katkolla altavastaajana kaukaloon lähteneelle Pelicansille. Lahtelaiset tekevät vain yhden muutoksen kun Niklas Virtanen nousee mukaan ja Miro Väänänen jää sivuun.