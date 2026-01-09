Kalle Rovanperä ajoi ensimmäiset viralliset harjoituksensa Formula Regional Oceania Trophyssa perjantaina.
Perjantaina ajettiin kolme harjoitussessiota. Päivän avanneessa ykkössessiossa torstain testeissä yli sekunnin kärjen vauhdista jäänyt Rovanperä väläytti jo parempaa vauhtia ollen 13:s. Hän jäi Ugo Ugochukwun kärkiajasta 0,735 sekuntia.
Iltapäivällä ajetut kahdet harjoitukset olivat Rovanperän osalta taas hivenen hankalampia, eikä Rovanperä yltänyt samanlaiseen vauhtiin kuin ensimmäisissä harjoituksissa.
Toisissa harjoituksissa Rovanperä oli toiseksi hitain (+1,135) ja kolmansissa 17:s (+1,348). Kisassa on mukana 19 kuljettajaa.
Kauden ensimmäiset aika-ajot ajetaan Suomen aikaa kello 22.30.