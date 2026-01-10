Kalle Rovanperä esitti nousujohteisia otteita Oseanian formulasarjan ensimmäisissä kilpailuissa.
Aika-ajoissa 16. lähtöruutuun ajanut Rovanperä jäi vielä uransa ensimmäisessä formulakisassa sijalle 17. Rovanperä jäi avauskisan voittaneesta Louis Sharpista yli 38 sekuntia.
Toisessa kisassa Rovanperä paransi kuitenkin reippaasti ja oli 11:s. Hän jäi kisan voittajasta Zack Scoularista 24,490 sekuntia.
Rovanperän kisaviikonloppu jatkuu Suomen aikaa jo lauantai-iltana, jolloin ajetaan toiset aika-ajot. Sunnuntain vastaisena yönä ajetaan taas kaksi kilpailua.