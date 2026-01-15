Formulauraansa Regional Oceania Trophy -sarjassa käynnistelevä Kalle Rovanperä ajoi torstaina Uudessa-Seelannissa Taupo Motorsport Parkilla toisessa testisessiossa kuudenneksi nopeimman ajan.
Rovanperä oli ajanut ensimmäisenä kisaviikonloppuna sijoitukset 17, 12 ja 13. Niiden lisäksi viimeisessä eli pääkisassa tuli keskeytys. Nyt toinen viikonloppu käynnistyi mallikkaasti, kun suomalainen ajoi haastavassa sadekelissä kuudenneksi.
Viikonlopun aikana on luvassa perjantaina kolmet harjoitukset. Lauantaina ja sunnuntaina ajetaan aika-ajot molempina päivinä sekä yhteensä neljä kisaa.