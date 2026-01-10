Kalle Rovanperä ylsi yhdeksänneksi toisissa aika-ajoissaan Oseanian formulasarjassa.

Kalle Rovanperä täräytti Uudessa-Seelannissa Hampton Downsin radalla kaasuteltujen aika-ajojen lopussa komean kierroksen ja nousi hetkellisesti kuudennelle sijalle. Muutama kuski iski kuitenkin vielä edelle ja suomalainen oli lopulta yhdeksäs.

Rovanperän suoritusta kehuttiin Toyota Gazoo Racingin Youtube-livelähetyksen selostamossa "massiiviseksi".

Paalupaikalle ajoi jälleen Ugo Ugochukwu. Rovanperä jäi hänen ajastaan 0,527 sekuntia.

Ensimmäisissä aika-ajoissaan Rovanperä oli 16:s, minkä jälkeen hän sijoittui avauskilpailussaan 17:nneksi ja toisessa kisassaan 11:nneksi. Suomalainen on pystynyt petraamaan viikonlopun kuluessa otteitaan.

Seuravaat kaksi kilpailua ajetaan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.

Ensimmäistä formulavuottaan ajava Rovanperä valmistautuu Oseanian sarjassa huhtikuussa käynnistyvään Japanin Super Formula -kauteen.