Kalle Rovanperä sijoittui 16:nneksi ensimmäisissä aika-ajoissaan Oseanian formulasarjassa.
Rovanperä jäi Uudessa-Seelannissa Hampton Downsin radalla 1,040 sekuntia paalupaikalle sunnuntain kisaan ajaneesta Ugo Ugochukwuusta.
Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Rovanperä siirtyy tästä kaudesta alkaen formulasarjoihin. Oseanian sarjassa hän valmistautuu huhtikuussa käynnistyvään Japanin Super Formula -kauteen.
Hampton Downsin kisa käynnistyy Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 1.