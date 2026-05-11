Mies ajeli järkyttävässä kaatokännissä maanantaina keskellä päivää moottoritiellä Tampereella.

Mies kuljetti henkilöautoa valtatie 3:lla huomattavaa alinopeutta mutkitellen kaistalta toiselle. Välillä miehen auto kävi pientareen puolella, sitten taas ohituskaistalla.

Silminnäkijän mukaan mies oli törmätä useampaan kertaan muihin ajoneuvoihin. Läheltä piti -tilanteita tapahtui monia.

Haparoiva ajo kesti useiden kilometrien ajan, kunnes mies päätyi pysäyttämään autonsa tien vasempaan eli väärään reunaan.

Poliisi otti miehen kiinni ja kuljetti hänet sairaalaan, jossa hänen verensä alkoholipitoisuus mitattiin. Tulokseksi saatiin 3,72 promillea, mikä tarkoittaa poikkeuksellisen kovaa humalatilaa ja vakavan alkoholimyrkytyksen riskiä.

Humala-ajelu tapahtui vuosi sitten juhannusaaton aattona.