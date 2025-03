Totti, 11, sai tarpeekseen: 5.-luokkalaiset nousivat kapinaan koulunsa epätasa-arvosta

Helsinkiläisen peruskoulun oppilas on ryhtynyt ajamaan luokkansa asiaa hänen mukaansa "epätasa-arvoista käytäntöä" vastaan. Opetushallituksessa ollaan tietoisia ainakin Helsingissä käytössä olevasta käytännöstä, jossa jo 6.-luokkalaisten opetus järjestetään ilman yksittäistä luokanopettajaa.

Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevassa Taivallahden koulussa järjestetään tänään aamupäivällä mielenosoitus, jolla vastustetaan käytäntöä, joka koskee joitain koulun 6.-luokkalaisia. MTV Uutisiin yhteyttä ottanut 5.-luokkalainen Totti Nokso-Koivisto, 11, sanoo, että kouluun on syntynyt "epätasa-arvoinen käytäntö".

Ensi vuonna hän joutuu luokkatovereineen kuudennelle luokalle ilman omaa luokanopettajaa.

– Järjestän mielenosoituksen ja ulosmarssin, jotta tuleva 6D-luokka saisi luokanopettajan, niin kuin kaikki muutkin 6. luokat, Nokso-Koivisto kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Nokso-Koivisto kertoo, että koulun oppilaskunnan hallitus otti myös yksimielisesti kantaa asiaan. Lisäksi 11-vuotias on kerännyt adressin.

11-vuotias Totti on kerännyt kymmeniä nimiä käsittävän adressin.

Vailla luokanopettajaa oleva 6D-luokka on Taivallahden koulussa kielikylpyluokka. Koulun rehtori Annarella Ahlroos vahvistaa yksittäisen luokanopettajan puutteen MTV Uutisille.

– Taivallahden peruskoulussa on pitkään ollut käytössä tapa, että 1.-5. kielikylpyluokilla on ollut luokanopettaja ja 6.-luokkalaisille luokanvalvojajärjestely. Ruotsin kielellä opetettavat aineet keskitetään aina yhdelle tai kahdelle kielikylpyluokanopettajalle, eli periaatteessa oppilaiden arjessa tiiviisti on mukana luokanvalvojan lisäksi yksi tai kaksi luokanopettajaa.

Nokso-Koivisto aloittaa 6. luokan syksyllä, ja hän ei ole tyytyväinen tilanteeseen.

– Kun olen puhunut rehtorille, hän on sanonut, että kuudennen luokan luokanopettajalle ei riitä tunteja ja siksi emme saa luokanopettajaa.

Rehtori sanoo MTV Uutisille, että nykyinen kielikylpyoppilaiden määrä ei mahdollista luokanopettajien määrän lisäämistä.

Opetushallitus tietoinen

Opetusneuvos Tiina Luomanen Opetushallituksesta kertoo MTV Uutisille, että tavallisesti 7. luokkaan saakka opetus tapahtuu luokanopettajan alaisuudessa, mutta myös poikkeuksia on, jolloin asioista päätetään paikallisesti. Tässä tapauksessa päättäjinä ovat Helsingin kaupunki ja Taivallahden koulu.

– Tiedän, että on kokeiluja, jolloin esimerkiksi osa 6. luokan tunneista on aineenopettajilla, ja silti heillä on oma luokka.

Lainsäädännössä perusopetusasetuksen 1. pykälässä asiasta kirjoitetaan seuraavasti:

Vuosiluokilla 1–6 opetus on pääosin luokanopetusta ja vuosiluokilla 7–9 pääosin aineenopetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

Mielenosoitus Töölössä

MTV Uutiset kysyi Taivallahden rehtorilta, antaako opetussuunnitelma Helsingissä koululle mahdollisuuden järjestää opetusta 6.-luokkalaisille ilman luokanopettajaa.

– Luokanvalvojana toimiva aineenopettaja opettaa ryhmälle omaa ainettaan ja lisäksi toki esimerkiksi englantia opettaa aineenopettaja. Mutta suurin osa tunneista on luokanopettajakoulutuksen saaneiden opettajien opettamia aineita eli meillä ei kuudennellakaan luokalla ole pelkkien aineenopettajien antamaa opetusta vaan siihen siirrytään 7. luokan alusta.