Nuoret juovat yhä useammin energiajuomia – käyttö säännöllistä jo 11-vuotiailla

Energiajuomien käyttö on yhteydessä muun muassa heikkoon uneen, koulumenestykseen ja terveyskäyttäytymiseen.

Nuoret juovat huomattavasti useammin energiajuomia. Niiden käytön lisääntyminen vuosien 2014 ja 2022 välillä käy ilmi Maija Puupposen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty väitöstutkimus.

Vuonna 2022 energiajuomia käytti noin joka neljäs 11-vuotias, kun taas 13–15-vuotiaista nuorista yli puolet kertoivat juovansa energiajuomia. Käyttö on kasvanut erityisesti tytöillä.

Puupponen tarkasteli väitöskirjassaan energiajuomien käyttöä vuosina 2014, 2018 ja 2022. Energiajuomien käyttö kasvoi tasaisesti vuosien 2014 (35,7 %), 2018 (40,2 %) ja 2022 (48,6 %) välillä. Käyttö kasvoi kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti tyttöjen energiajuomien käyttö kasvoi voimakkaasti.

Esimerkiksi useita kertoja viikossa energiajuomia käyttävien 15-vuotiaiden tyttöjen määrä kuusinkertaistui vuosien 2014 ja 2022 välillä.

– Poikien energiajuomien käyttö on ollut yleisempää kuin tyttöjen niin Suomessa kuin kansainvälisesti vielä vuonna 2018, mutta nyt sukupuolten välinen ero on kaventunut.

Samalla aikavälillä kerran viikossa juovien osuus kaksinkertaistui 11- ja 13-vuotiailla. 15-vuotiaiden osuus taas kolminkertaistui. Vuonna 2022 useita kertoja viikossa energiajuomia käytti 6,7 % 11-vuotiaista, 19,7 % 13-vuotiaista ja 33,7 % 15-vuotiaista.

Energiajuomien käyttö yhteydessä muuhun epäsuotuisaan terveyskäyttäytymiseen

Tutkimuksessa huomattiin, että viikoittainen energiajuomien käyttö oli yhteydessä muuhun epäsuotuisaan terveyskäyttäytymiseen, kuten aamiaisen väliin jättämiseen tai riittämättömään hampaiden harjaamiseen.

Energiajuomia joivat useimmiten nuoret, jotka kokivat terveytensä heikommaksi ja raportoivat erilaista oireilua.

– Energiajuomien käyttö oli yleisempää nuorilla, jotka nukkuivat ikäryhmänsä suosituksia vähemmän ja kokivat unensa useammin riittämättömäksi. Riittävä uni on nuorten kasvun ja kehityksen kannalta keskeistä. Tiedämme, että energiajuomien pääasiallinen vaikutus liittyy niiden sisältämään piristävään kofeiiniin, joka voi heikentää unen laatua ja määrää.

Lisäksi sen käyttöön vaikuttivat heikompi koulumenestys, ei-akateemiset koulutustavoitteet, matalampi terveyden lukutaito sekä vanhempien tai huoltajien heikko tietämys siitä, mitä nuoren elämään kuuluu.

Puupponen korostaa, että energiajuomien käytön vähentämiseksi tarvitaan monialaisia terveyden edistämisen toimia. Tutkimuksissa on aiemmin ilmennyt, ettei nuorilla ole aina riittävästi tietoa energiajuomien sisällöstä tai niiden vaikutuksista.

Samaan aikaan on kuitenkin huomioitava, että pelkkä tiedon tarjoaminen nuorille ei riitä, jos ympäristö ei tue terveellistä valintaa eli energiajuomien käyttämättömyyttä.

WHO suosittelee energiajuomien markkinoinnin rajoittamista lapsille, ja monissa Euroopan maissa alaikäisille myynti on jo kielletty. Suomessa nykyinen suositus koskee vain alle 15-vuotiaita.

– Tutkimustulokset viittaavat siihen, että nykyiset kansalliset toimet eivät ole onnistuneet hillitsemään energiajuomien käytön kasvua. Merkittävä osa jo 11-vuotiasta nuorista käyttää energiajuomia.

Puupposen mukaan tulokset korostavat tarvetta arvioida ja päivittää nykyistä suositusta, sekä tehostaa politiikkatoimia, kuten alaikäisille suunnattua myynnin rajoittamista ja markkinoinnin sääntelyä nuorten suosimilla alustoilla, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.