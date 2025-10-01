Tuukka Temonen kertoo Instagram-tilillään olevansa harmissaan siitä, että kokee varastaneensa huomion Cancel-elokuvan lehdistötilaisuudessa elokuvan nuorilta tähdiltä.

Elokuvaohjaaja Tuukka Temonen julkaisi Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa keskiviikkona 1. lokakuuta videoita, joissa jakaa tuntojaan edellispäivänä olleesta Cancel-elokuvan lehdistötilaisuudesta. Tarinat ovat näkyvissä 24 tunnin ajan niiden julkaisusta.

Temonen kertoo olevansa paraikaa Oulussa, johon hän on saapunut niin ikään elokuvan tiimoilta lehdistötilaisuutta varten. Ohjaajan mukaan hän on pahoilla mielin, sillä hän kokee varastaneensa tiistain lehdistötilaisuudessa huomion elokuvan nuorilta tähdiltä.

– Vähän tuntuu pahalta, että itse jo 35 vuotta näitä hommia tehnyt, niin sitten vähän niinkuin varastaa noilta pojilta huomiota. Se on Nikon (Meuronen), Santun (Hänninen) ja Wexin (Henry Weckström) tähän astisen elämän isoin kokemus, niin tuntuu jotenkin pahalta varastaa heiltä tuollainen upea huomio upeasta päivästä, Temonen pohtii.

Lehdistötilaisuudessa Temoselta oli kysytty paljon hänen puolisonsa Olga Temosen voinnista. Keväällä kävi ilmi, että Olga Temosen aivokasvain oli uusiutunut ja syöpähoitoja tulisi jatkaa.

Tuukka Temonen kertoi tiistaina muun muassa Ilta-Sanomille, ettei hänen vaimonsa sairauden suhteen ole enää paljon tehtävissä.

Olga ja Tuukka Temonen vuoden 2025 Jussi-gaalassa.Matti Matikainen

Ohjaaja kertoo Instagramissa perheensä olevan kiitollinen siitä, kuinka paljon he ovat saaneet ihmisiltä vertaistukea tilanteessa esimerkiksi viestitse.

– Selkeästi syöpä yhdistää tosi monia ihmisiä, ja on tosi ikävää kuulla miten monella on samankaltainen tilanne kuin meillä.

– Mutta Olga voi eilen hyvin. Hyvä meininki, istuttiin pitkään pöydän ääressä ja juteltiin lasten kanssa kaikenlaista, koulusta ja tulevasta, menneestä ja nykyisyydestä. Sillä lailla kaikki hyvin.

Temonen kertoo, että niin kauan "kuin henki pihisee" on myös toivoakin.

– Vaikka se vointi pysyisikin tuollaisena, mikä se nyt on, niin sekin on paremi, kuin ei minkäänlaista vointia. Olemme sillä lailla ihan luottavaisin, levollisin ja rauhallisin mielin, mutta onhan tämä ihan helvetin raskas aika. En suo kenellekään tällaista koskaan. Valitettavasti niitä tulee, mutta sellaista tämä maailma ja elämä on.

– Meille annetaan sen verran vastoinkäymisiä mitä me jaksetaan kantaa, ja meidän perhe jaksaa kantaa tämän. Ihan vaan sen takia, että niin moni antaa meille myöskin tukensa.

Olga ja Tuukka Temonen ovat olleet naimisissa 17 vuotta. Pariskunnalla on kolme lasta: Helga, Hilma ja Torsti. Perhe asuu maatilalla Iitissä.