Karfien perheen oikeusavustaja ei ymmärrä vanhempien vangitsemista: "Täysin käsittämätöntä"

Tommy Karfin oikeusavustaja toteaa, että perheen vanhempien poissaolevana vangitseminen oli odotettu päätös, vaikka ei päätöksen perusteluista ole samaa mieltä.

Pohjalaisen Karfin suurperheen vanhemmat määrättiin tiistaina vangittavaksi poissaolevana. Perhe katosi runsas vuosi sitten ja poliisi on kesällä tiedottanut etsivänsä perhettä ja toivovansa vinkkejä näiden olinpaikasta.

Poliisi epäilee Karoliina, 40, ja Tommy Karfia, 46, myös muiden muassa seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta.

Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä vanhempia myös törkeästä ihmiskaupasta ja törkeästä pahoinpitelystä. Heistä on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että sen tarkoituksena on varmistaa perheen lasten turvallisuus, hyvinvointi ja oikeusturva.

– Voidaan sanoa, että se oli osittain odotettu päätös. Tähän oli varauduttu, toteaa oikeusavustaja Robert Slotte.

Vaikka kumpaakin perheen vanhempaa vaadittiin vangittavaksi, Slotte edusti asiassa Tommy Karfia. Valinta tehtiin mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemiseksi.

Perusteena epäilty törkeä vapaudenriisto

Karfin perheen vanhemmat määrättiin lopulta vangittavaksi törkeästä vapaudenriistosta epäiltyinä.

Slotte kertoo, että käräjäsalissa ihmeteltiin perheen lapsiin kohdistuvien väitettyjen vapaudenriistojen lähtöaikaa, joka oli lasten syntymähetki.

– Kyllä sitä käräjätuomarikin kiinnitti siihen huomiota, Slotte toteaa.

Slotte kertoo, että poliisin mukaan päivämäärä tulee tarkentumaan tutkinnan edetessä. Hän ei itse tätä aikarajausta eikä rikosnimikettä kertomansa mukaan pysty ymmärtämään.

Perhe on kuitenkin vuosia ennen katoamista ollut tekemisissä lastensuojelun kanssa, eikä tuolloin silloin tällaista rikosepäilyä ole ollut ilmassa.

Puolustus katsoo, ettei väitteille vapaudenriistoista ole löytynyt näyttöä, vaan väitteet ovat olleet perättömiä.

– Puolustuksen käsitys on, että ne on kerran tutkittu ja turha näitä on joka päivä tutkia uudestaan.

Slotte kertoo, että poliisin on kirjannut vapaudenriiston päättyvän siihen, kun lapset kiireellisesti sijoitettiin.

Poliisista lapsia on eristetty – puolustus ihmettelee hurjia rikosnimikkeitä

Slotte kertoo, että poliisi perustelee törkeän vapaudenriiston rikosnimikettä sillä, että sen mukaan lapsiin olisi kohdistunut jonkinlaista eristämistä. Slotte kertoo, että väite kiistetään.

– Puolustuksen näkemys, että tämmöistä ei missään tapauksessa ole olemassa tai ollut olemassa, Slotte sanoo.

Käräjäoikeus hylkäsi vangitsemisvaatimuksen niiltä osin, kun sitä vaadittiin törkeän pahoinpitelyn tai törkeän ihmiskaupan osalta. Slotte pitää päätöstä tältä osin oikeana.

– Ei ollut mitään näyttöä, että kukaan olisi ylipäänsä ketään pahoinpidellyt tai mitään ihmiskauppaa olisi olemassa.

Mikä on vangitsemisen tarkoitus?

Slotte ihmettelee, miksi perheen vanhempia on nyt ryhdytty vangitsemaan ja ilmoille on nostettu erilaisia rajuja rikosnimikkeitä.

Hän muistuttaa, ettei vanhempien karattua lapsineen ollut vaatimuksia kenenkään vangitsemiseksi. Nyt tilanne on poliisissa ilmeisesti muuttunut.

– Tämä on täysin käsittämätöntä minulle, Slotte toteaa.

Hän pohtiikin, onko vangitsemisvaatimuksen todellinen motiivi se, että sen myötä halutaan saada lapset lastensuojeluviranomaisten huomaan.

– Tämä voi lopultakin olla tämän vangitsemisen todellinen tarkoitus, Slotte arvelee.

Hän korostaa, että perheen lapsineen olosuhteet ovat hänen saamiensa tietojen mukaan tällä hetkellä hyvät, eikä lastensuojelun toimenpiteille hänestä ole tarvetta. Hän toivoo, että perheeseen kohdistetut toimenpiteet lopetettaisiin.

– Olen sanonut monta kertaa, että eikö tämä sirkus saisi loppua, Slotte toteaa.