Karfien valituslupahakemukseen tuli nyt korkeimman oikeuden päätös.
Korkein oikeus ei myöntänyt tänään Tommy ja Karoliina Karfille valituslupaa hovioikeuden päätökseen.
Asia liittyy siihen, että heinäkuussa Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi Karfit poissaolevina epäiltyinä seitsemästä törkeästä vapaudenriistosta. Rikosnimikkeet koskevat pariskunnan lapsia. Karfit valittivat vangitsemispäätöksestä hovioikeuteen, joka piti päätöksen kuitenkin ennallaan.
Syyskuun lopussa Karfit hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden päätökseen, johon korkein oikeus nyt antoi päätöksensä. Niin ollen hovioikeuden päätös vangitsemisesta pysyy voimassa.
Kateissa olevasta Karfin perheestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys (EAW, European Arrest Warrant).
Asiasta kertoivat ensimmäisinä Vasabladet sekä Yle.