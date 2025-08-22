MTV Uutiset sai yhteyden kadonneeseen Karfin perheeseen – näin vanhemmat kertovat tilanteestaan

Karfin perheen vanhemmat kokevat joutuneensa vuosia kestäneen vainon kohteeksi.

Karfin suurperheen vanhemmat Tommy ja Karoliina kertovat ensimmäistä kertaa julkisuudessa tilanteestaan.

Perheen mukaan lukuisat mediat ovat lähestyneet heitä. He kertovat saaneensa ehdotuksia muun muassa kirjaprojektista ja kansainvälisestä dokumentista. He halusivat kuitenkin itse tulla julkisuuteen MTV Uutisten kautta.

Karfin perheen näkökulmaa kuullaan nyt ensimmäistä kertaa yli vuosi sitten tapahtuneen katoamisensa jälkeen.

MTV Uutiset sai Karfin perheeltä yhteydenoton sähköpostitse asianajaja Matti Sankamon kautta. Sen jälkeen esitimme heille kysymyksiä, joihin saimme kirjalliset vastaukset perheen vanhemmilta. Karoliina ja Tommy Karf eivät halunneet vastata kaikkiin kysymyksiin, joita heille esitimme. He ovat itse allekirjoittaneet vastauksensa.

Vanhemmat eivät kerro olinpaikkaansa, eivätkä edes sitä, ovatko he Euroopassa. Asianajaja Matti Sankamo ei myöskään tiedä, missä Karfin perhe oleskelee, vaikka hän pitää perheeseen yhteyttä tiiviisti. Sankamon mukaan he eivät ole keskustelleet perheen olinpaikasta lainkaan.

Karfit vakuuttavat MTV Uutisille kaikkien perheen lasten voivan hyvin.

– He ovat myös hyvillä mielin, Karoliina ja Tommy Karf kirjoittavat.

Vanhempien mukaan lapset ovat saaneet myös viimeisimmän kouluvuoden aikana opetusta. Heidän mukaansa lasten kouluopetus on edistynyt hyvin vuosien aikana.

Vangittu poissaolevina

Karfit vangittiin heinäkuussa poissaolevina epäiltyinä seitsemästä törkeästä vapaudenriistosta, jotka koskevat pariskunnan lapsia.

Perheen toinen oikeusavustaja Robert Slotte kertoi tuolloin MTV Uutisille, että poliisi on perustellut törkeän vapaudenriiston rikosnimikettä sillä, että sen mukaan lapsiin olisi kohdistunut jonkinlaista eristämistä.

Vanhemmat kommentoivat myös rikosepäilyä.

– Se mitä on esitetty, on rikosnimikkeitä. Ilman teon yksilöintiä ei ole mahdollista, että sille on ajankohtaa, tekijää tai uhria.

– Todella paljon on tapahtunut viranomaisten väärinkäytösten johdosta, sekä taustalla ja kulisseissa olevista eri juonitteluista, jotka ovat saaneet merkittäviä seurauksia.

0:39 Karfin perheen yhteyshenkilö Kevin Boden sanoo median uutisoineen suurperheen katoamiseen liittyvistä asioista virheellisesti. Lisäksi Boden paljastaa MTV Uutisille uusia tietoja perheestä.

Vanhemmat puhuvat vainosta

Perhe kokee joutuneensa vuosia kestäneen vainon kohteeksi. Heidän mukaansa vaino alkoi lastensuojelun väärinkäytösten takia.

– Tilanne vuonna 2024 oli suoraan seurausta siitä, ja se mitä on tapahtunut ei koskaan olisi tapahtunut ilman viranomaisten ja yksityisten yllyttäjien ja partioiden panostusta. Pyysimme poliisilta apua vuosikausia. Tämä muun muassa eläköityneen poliisipäällikön kehotuksesta. Mutta poliisi ei tehnyt mitään esitutkintaa, he kirjoittavat.

Pohjanmaan poliisilaitos tiedotti suurperheen katoamisesta kesäkuussa. Tämän jälkeen asia on ollut runsaasti esillä mediassa.

Perheen vanhempien mukaan uutisoinnissa on tehty virheitä, ja uutisoinnilla on ollut vaikutuksia myös perheen lasten tulevaisuudelle.

– Julkaisuissa on tapahtunut rikkomuksia ja asioita, mitä on tullut esille julkisuudessa, ovat olleet rajusti virheellisiä. Vihjailut ovat johtaneet spekulaatioihin ja odotuksiin, jotka ovat olleet paljon pahempia kuin mikään, mikä liittyy tähän asiaan.

Perhe katosi toukokuussa 2024 sen jälkeen, kun vanhemmat hakivat lapsensa luvatta heidän sijoituspaikastaan Uudestakaarlepyystä. Lapset olivat sijoitettuna kodin ulkopuolelle.

Poliisi epäilee Karoliina ja Tommy Karfia myös seitsemän lapsensa omavaltaisesta huostaanotosta. Vanhemmista on tehty kansainvälinen etsintäkuulutus.

