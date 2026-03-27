Öljysaarrosta kärsivään Kuubaan suunnanneita avustusveneitä on hävinnyt.
Kaksi humanitaarista apua Kuubaan kuljettanutta purjevenettä on kadonnut, kertoo Meksikon laivasto.
Aluksilla on yhteensä yhdeksän hengen miehistö.
Alukset lähtivät viime perjantaina Kaakkois-Meksikossa sijaitsevan Quintana Roon osavaltion alueelta kohti Kuuban pääkaupunkia Havannaa.
Alusten oli määrä saapua perille tämän viikon tiistaina tai keskiviikkona. Meksikon laivaston mukaan se ei ole saanut Kuubasta vahvistusta, että avustusveneet olisivat saapuneet perille.
Meksikon laivasto ei tarkentanut alusten mukana kadonneiden ihmisten kansallisuuksia, mutta sanoi pitävänsä yhteyttä viranomaisiin Puolassa, Ranskassa, Kuubassa ja Yhdysvalloissa.
Viime viikosta alkaen aktivisteja on lähtenyt Meksikon satamista kohti Kuubaa aluksilla, joihin on lastattu ruokaa ja muita tarvikkeita.
Yhdysvallat on ottanut Kuuban kovan painostuspolitiikkansa kohteeksi öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin saarivaltiossa. Kuubalaisilla on huutava pula sekä sähköstä että polttoaineesta.